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Van'da etkili olan sis görüş mesafesini yer yer birkaç metreye düşürdü

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Van'da etkili olan sis görüş mesafesini yer yer birkaç metreye düşürdü
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Van'da sabah saatlerinde kent genelinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini sise bıraktı. Görüş mesafesi yer yer birkaç metreye düşerken, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren siste sürücüler sis lambalarını yakarak seyretti; dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Van'da etkili olan yağışla birlikte sis de kenti etkisi altına aldı. Yağmur ve sisin bir araya gelmesiyle kentte görüş mesafesi yer yer düşerken, ortaya farklı görüntüler çıktı.

Van'da sabah saatlerinde kent genelinde yağmur ile yoğun sis zaman zaman etkili oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği kentte, öğleden sonra başlayan yağmur kısa sürede yerini sise bıraktı. Görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düşerken, sürücüler sis lambalarını yakarak seyretti.

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, kentin bazı noktalarında görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Yağışlı havanın etkili olduğu kentte sürücülerin trafikte dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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