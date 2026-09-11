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Van’da etkili olan rüzgar şehri toza bürüdü

Van’da etkili olan rüzgar şehri toza bürüdü
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Van’da kısa süreli etkili olan rüzgar, beraberinde taşıdığı tozla kentte görüş mesafesinin azalmasına ve gökyüzünün tozla kaplanmasına neden oldu.

Van'da kısa süreli etkili olan rüzgar, beraberinde taşıdığı tozla kentte görüş mesafesinin azalmasına ve gökyüzünün tozla kaplanmasına neden oldu.

Kent genelinde öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar, çevredeki toz ve toprağı havaya kaldırdı. Özellikle açık alanlarda etkili olan toz nedeniyle kent adeta toz bulutunun altında kaldı. Saatteki hızı zaman zaman 25 kilometreyi bulan ve kısa süre sonra etkisini kaybeden rüzgarın ardından kentte hava yeniden normale dönerken, ortaya çıkan görüntüler vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

"Şiddetli rüzgar uçak seferlerini aksattı"

Van'da etkili olan kuvvetli rüzgar, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapması planlanan İstanbul-Van seferini yapan uçak olumsuz hava şartları nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. Bir süre Van Gölü üzerinde dolaşan uçak daha sonra en yakın ile yönlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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