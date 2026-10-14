Van'da doktor Mehmet Tatlı, tropik meyveler dahil 60'tan fazla tür yetiştiriyor

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tatlı, Edremit ilçesindeki 300 metrekarelik bahçesinde tropik meyveler dahil 60'tan fazla ağaç ve bitki türü yetiştiriyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tatlı, hekimlik mesleğinin yanı sıra doğaya olan ilgisiyle de dikkat çekiyor. Edremit ilçesindeki evinin 300 metrekarelik bahçesinde farklı meyve ağaçları ve bitki türleri yetiştiren Tatlı, geleneksel sebze ve meyvelerin yanı sıra egzotik türleri de bahçesine taşıdı. Domates, biber ve salatalık gibi sebzelerin de bulunduğu bahçede kivi, Paraguay şeftalisi, pepino, altın çilek ve goji berry gibi farklı türler yetişiyor.

"Paraguay şeftalisini kayısıya aşıladım"

Bahçe merakının internet üzerinden yaptığı araştırmalarla başladığını ve deneme-yanılma yöntemiyle geliştiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tatlı, farklı bitki türlerini yetiştirmenin yanı sıra aşılama yöntemleriyle de çeşitli sonuçlar elde ettiğini söyledi. Goji berry bitkisinin üç farklı çeşidinin Van iklimine uyum sağladığını ifade eden Tatlı, "Goji berry üç ayrı çeşidiyle Van'ın iklimine tamamen uyum sağladı. Tatları da son derece güzel. Altın çilek aromatik yapısıyla öne çıkıyor ve her yıl ekim alanını genişletiyorum. Pepino meyvesi de zaman zaman meyve veriyor ve tadı kavunu andırıyor. Aşı yöntemleriyle farklı türleri bir araya getirdim. Paraguay şeftalisini erik ve kayısı ağaçlarına aşıladım. Şu anda kayısının bir dalı Paraguay şeftalisi veriyor. Bir erik ağacında dört çeşit erik, bir kiraz ağacında ise beyaz, Napolyon ve kirtik olmak üzere üç farklı kiraz türü elde ettim. Sarmaşık güle normal gül aşısı da başarıyla tuttu" dedi.

"Kivi fidanları tuttu, incir meyve verdi"

Bahçesinde çok sayıda meyve ağacının bulunduğunu dile getiren Tatlı, bazı türlerden ürün aldığını, bazılarının ise gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

İncir ağacının meyve verdiğini, Trabzon hurması ve kivi fidanlarının tuttuğunu ancak henüz meyve vermediğini belirten Tatlı, kestanenin de bölgeye uyum sağladığını ifade etti. Bahçesinde pavlonya (Paulownia) ağacı ve karadutun da bulunduğunu dile getiren Tatlı, elma, armut, ayva, kiraz, vişne, iğde, badem, kayısı ve erik gibi geleneksel meyve ağaçlarını da yetiştirdiğini söyledi.

Bahçesindeki kokulu üzümün de yüksek verim verdiğini belirten Tatlı, "Tek bir kökten gelişerek duvarın tamamını kaplayan aromatik üzümümüz yüksek verim veriyor. Ağızda hoş bir çiçek kokusu bırakıyor. Bu üzümleri komşularımızla ve yoldan geçen vatandaşlarla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı