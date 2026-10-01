Van'da ani yağmur günlük yaşamı etkiledi, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Van'da aniden bastıran yağmur, kentte günlük yaşamı kısa süreliğine etkilerken, bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

Kent merkezinde bir anda etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için saçak ve kapalı alanlara sığındı. Bazıları ise yağışın dinmesini beklerken, bazı vatandaşlar da yürüyüşlerine yağmur altında devam etti. Kısa süreli yağış, kentte sonbahar havasını da hissettirirken, yağmurun ardından cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı