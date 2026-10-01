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Van'da ani yağmur günlük yaşamı etkiledi, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

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Van'da ani yağmur günlük yaşamı etkiledi, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
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Van'da aniden bastıran yağmur kent merkezinde günlük yaşamı kısa süreliğine etkiledi. Cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanırken, yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçak ve kapalı alanlara sığındı; bazıları yürüyüşlerine yağmur altında devam etti.

Van'da aniden bastıran yağmur, kentte günlük yaşamı kısa süreliğine etkilerken, bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

Kent merkezinde bir anda etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için saçak ve kapalı alanlara sığındı. Bazıları ise yağışın dinmesini beklerken, bazı vatandaşlar da yürüyüşlerine yağmur altında devam etti. Kısa süreli yağış, kentte sonbahar havasını da hissettirirken, yağmurun ardından cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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