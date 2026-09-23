Van AFAD İl Müdürlüğü, 2027-2031 için 2. İRAP Çalıştayı düzenledi

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, afet ve acil durumlara karşı dirençliliğin artırılması, mevcut risklerin azaltılması ve gelecekte meydana gelebilecek afetlerin etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında 2027-2031 yıllarını kapsayacak yeni plan dönemine yönelik 2. İRAP Çalıştayı düzenledi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Van Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştayda ilin mevcut afet risklerinin değerlendirilmesi, risk azaltmaya yönelik ihtiyaçların ortaya konulması ve yeni plan döneminde uygulanacak amaç, hedef ve eylemlerin belirlenmesine yönelik kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirildi. Çalıştaya kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite ve ilgili paydaş kurumların, afet masalarında görevli asil ve yedek temsilcileri katıldı. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiği çalıştayda, her kurumun kendi görev, yetki ve sorumluluk alanları çerçevesinde afet risklerinin azaltılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen masa çalışmaları ve değerlendirmelerde afet risklerinin azaltılmasına yönelik öncelikli alanların belirlenmesi, kurumların görev ve sorumlulukları doğrultusunda gerçekleştirilebilecek çalışmaların ortaya konulması, somut ve uygulanabilir eylemlerin oluşturulması, eylemlerin sorumlu ve ilgili kurumlarla ilişkilendirilmesi, eylemlerin izlenebilir ve ölçülebilir nitelikte hazırlanması, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, 2027-2031 döneminde yürütülecek risk azaltma çalışmalarının planlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması konuları üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı