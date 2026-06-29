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Vali Taşyapan, Berçelan Yaylası için harekete geçti

Vali Taşyapan, Berçelan Yaylası için harekete geçti
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Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nı gezerek bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekti ve doğaseverleri yaylayı görmeye davet etti.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, kentin önemli doğal güzelliklerinden biri olan 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Berçelan Yaylası'nı gezen Vali Taşyapan, bölgenin sahip olduğu turizm potansiyeline vurgu yaptı. Yaylanın korunması ve tanıtımının büyük önem taşıdığını belirten Taşyapan, Hakkari'nin doğal zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Vali Taşyapan, tüm doğaseverleri ve doğa tutkunlarını, eşsiz manzarası ve temiz havasıyla öne çıkan Berçelan Yaylası'nı görmeye davet etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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