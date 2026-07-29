Vali Aydoğdu, Çatalören köyünde talepleri yerinde dinledi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkez Çatalören Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette köyün altyapı ve sosyal yaşamına ilişkin talepler yerinde değerlendirilirken, ilgili birimlere gerekli çalışmaların başlatılması talimatı verildi.

Vali Hamza Aydoğdu'ya ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ile kurum amirleri eşlik etti. Köy Muhtarı Yaşar Çakıcı ve köy sakinleriyle bir süre sohbet eden Aydoğdu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Görüşmelerde içme suyu altyapısı, kanalizasyon hattı ve hayvancılıkla ilgili ihtiyaçlar ele alınırken, köydeki gençlerin spor yapabileceği alanların düzenlenmesi, çocuklar için oyun parkı kurulması ve şebeke kapsama alanı sorunlarının giderilmesi konuları da yerinde değerlendirildi.

Vali Aydoğdu, iletilen talepler doğrultusunda gerekli çalışmaların başlatılması için ilgili birim amirlerine talimat verirken, vatandaşların taleplerinin yakından takip edileceğini ve köyün ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı