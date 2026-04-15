Çaykara-Uzungöl karayolunda kaya düşmesi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Çaykara-Uzungöl karayolunda kaya düşmesi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Trabzon'un Çaykara ilçesini Uzungöl'e bağlayan kara yolunda, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte yaşanan kaya düşmeleri nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yol, temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesini turizm merkezi Uzungöl'e bağlayan kara yolunun Karaçam yol ayrımında yaşanan kaya düşmesi vakaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bölgede kış aylarında yaşanan yoğun kar yağışı sonrası havaların ısınması ve karların hızlı erimesi nedeniyle heyelan ve kaya düşmesi vakalarını da beraberinde getiriyor. Geçmişte de kayaların düşmesi sonucu tehlikenin yaşandığı yolda son olarak bugün Çaykara ilçesini turizm merkezi Uzungöl'e bağlayan kara yolunun Karaçam yol ayrımında yamaçlardan karayoluna irili ufaklı kayalar düştü. Kaya düşmesi sonucu herhangi bir araç zarar görmezken, yol karşılıklı olarak ulaşıma kapatıldı. Yapılan kaya temizleme çalışmasının ardından yol yaklaşık bir saatin ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
