Çaykara-Uzungöl karayolunda kaya düşmesi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Trabzon'un Çaykara ilçesini turizm merkezi Uzungöl'e bağlayan kara yolunun Karaçam yol ayrımında yaşanan kaya düşmesi vakaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bölgede kış aylarında yaşanan yoğun kar yağışı sonrası havaların ısınması ve karların hızlı erimesi nedeniyle heyelan ve kaya düşmesi vakalarını da beraberinde getiriyor. Geçmişte de kayaların düşmesi sonucu tehlikenin yaşandığı yolda son olarak bugün Çaykara ilçesini turizm merkezi Uzungöl'e bağlayan kara yolunun Karaçam yol ayrımında yamaçlardan karayoluna irili ufaklı kayalar düştü. Kaya düşmesi sonucu herhangi bir araç zarar görmezken, yol karşılıklı olarak ulaşıma kapatıldı. Yapılan kaya temizleme çalışmasının ardından yol yaklaşık bir saatin ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı