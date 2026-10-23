Üzümlü Kaymakamı Hökelekli selden etkilenen köyleri yerinde inceledi

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Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, sel felaketinden etkilenen köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Hökelekli, İl Genel Meclisi Başkanı Cavit Şireci ve İl Özel İdaresinin ilgili müdürleriyle Kureyşli, Sarıkaya ve Çardaklı köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde selin ardından meydana gelen hasarlar ve bölgede devam eden müdahale çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Sahadaki çalışmaları değerlendiren Hökelekli, ihtiyaç duyulan müdahalelerin koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı