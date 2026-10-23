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Üzümlü Kaymakamı Hökelekli, sel nedeniyle demir yolu hattındaki çalışmaları inceledi

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Üzümlü Kaymakamı Hökelekli, sel nedeniyle demir yolu hattındaki çalışmaları inceledi
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Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Pelitli köyündeki asfalt çalışmalarını ve Sansa Deresi'nde sel nedeniyle demir yolu hattındaki çalışmaları inceledi. Hökelekli, yetkililerden bilgi alarak selin etkilerinin giderilmesini ve ulaşımın yeniden sağlanmasını değerlendirdi.

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçede devam eden asfalt çalışmalarını ve sel nedeniyle demir yolu hattında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Hökelekli, İl Genel Meclisi Üyesi Şeref Oruç ile Pelitli köyünde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Hökelekli, daha sonra Sansa Deresi mevkisinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Devlet Demiryollarına ait demir yolu hattına düşen toprak yığınının kaldırılması ve ulaşımın yeniden sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaları inceledi.

Yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Hökelekli, selin etkilerinin giderilmesi ve demir yolu ulaşımının güvenli şekilde yeniden sağlanmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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