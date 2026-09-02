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Erzincan'da Broiler Tavuk Çiftliğine Ziyaret

Erzincan'da Broiler Tavuk Çiftliğine Ziyaret
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde broiler (etlik piliç) yetiştiriciliği yapılan bir tavuk çiftliğini ziyaret eden Kaymakam Hacı Osman Hökelekli ve beraberindekiler, işletmedeki üretim süreçleri ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyarette, ilçede tarımsal ve hayvansal üretimin geliştirilmesi ve üretimin artırılmasının önemi vurgulandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde broiler (etlik piliç) yetiştiriciliği yapılan tavuk çiftliğinde incelemelerde bulunuldu.

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası Müdürü Hakan Aktürk ve işletme sahibi Abdullah Gürkan ile birlikte çiftliği ziyaret etti.

Ziyarette, çiftlikte yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri, üretim süreçleri ve işletmenin çalışmaları hakkında bilgi alındı.

İlçede tarımsal ve hayvansal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, üretimin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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