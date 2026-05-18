Haberler

İki ay sonra kuruyacak göl için kilometrelerce yol geldiler

İki ay sonra kuruyacak göl için kilometrelerce yol geldiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesinde eriyen kar sularıyla oluşan ve yılda sadece 2 ay görülebilen Usot Gölü, baharın gelmesiyle ziyaretçi akınına uğradı. Doğaseverler, kamp ve piknik yaparak gölün tadını çıkarıyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde eriyen kar sularıyla oluşan yılda yalnızca kısa bir süre görülebilen Usot Gölü, baharla birlikte doğaseverlerin akınına uğradı.

Ardanuç ilçesi Tosunlu köyünde, bin 400 metre rakımda yer alan ve yılda sadece yaklaşık 2 ay boyunca görülebilen Usot Gölü, baharın gelmesiyle birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yağmur ve eriyen kar sularıyla oluşan göl, havaların ısınmasıyla birlikte doğaseverlerin uğrak noktası oldu. Trabzon, Rize, Erzurum başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar hafta sonunu göl çevresinde geçirirken, bazı ziyaretçiler kamp kurdu, bazıları ise piknik yaptı.

Hava sıcaklıklarının bir anda yükselmesiyle birlikte göl çevresi adeta festival alanını aratmadı. Kamp sandalyelerini ve piknik sepetlerini alan vatandaşlar göl çevresinde yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık iki ay sonra kuruyacak olan gölü görmek ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler bölgeye akın etti.

Piknikçilerin yanı sıra fotoğraf tutkunları ve içerik üreticileri de gölün sunduğu eşsiz manzarada en güzel kareyi ve görüntüyü yakalamak için göl çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Bölge esnafından Mesut Küçük, "Tosunlu köyünün doğal güzelliklerinden dolayı bu doğal oluşum yaklaşık 1 ya da 1,5 ay sürüyor. İnsanlar Trabzon'dan, Rize'den ve çevre ilçelerden geliyorlar. Ardanuç'un buna benzer keşfedilmemiş çok güzelliği var. Tosunlu köyü son iki yıldır özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor. İnsanlar gelip burada piknik yaparak vakit geçiriyorlar" dedi.

Öğretmen Makbule Taşan ise "Bu hafta sonu hava güzeldi, arkadaşlarımızla birlikte piknik yapmak için Tosunlu köyüne geldik. Buranın doğasını ve atmosferini çok beğeniyoruz. Havayı da güzel bulunca değerlendirmek istedik. Artvin'in en güzel turistik noktalarından biri olduğunu düşünüyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Anaokulu müdürü Eylem Güven de "Bugün Tosunlu Gölü çevresinde 76 öğrenci ve veli grubumuzla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Önceki yıllarda bu etkinlikleri kapalı salonlarda yapıyorduk. Bu yıl ise doğa ve orman okulları kapsamında çocukların doğaya, toprağa ve suya temas etmesini istediğimiz için etkinliğimizi burada düzenledik" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli

Bahçeli'den Öcalan için yeni çağrı
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi A.Ş.'ye operasyon! Genel müdür dahil 57 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü

Bu halini unutun! Bambaşka birine dönüştü
Demokrat adayın twerk görüntüleri ABD'yi karıştırdı

Seçim vaatlerinin önüne geçen dans
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Daha 15 yaşındaydı! Evde korkunç halde bulundu

Galatasaray'da Icardi için kader haftası

Dananın kuyruğu kopuyor!

Rıza Perçin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız

Fener ve Trabzon'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı

Dünyada sadece iki adet var! Biri müzede, diğeri çeyizde

Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar