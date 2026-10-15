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Uşak'ta okul kantinleri ve yemekhaneleri Tarım ve Orman Müdürlüğü denetledi

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Uşak'ta okul kantinleri ve yemekhaneleri Tarım ve Orman Müdürlüğü denetledi
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimi için okul kantinleri ve yemekhanelerde denetim yaptı. Denetimlerde hijyen, gıdaların muhafazası, hazırlama ve servis süreçleri mevzuata uygunluk açısından incelendi; kontroller sürüyor.

Uşak'ta öğrencilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla okul kantinleri ve yemekhanelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında gıda işletmelerinin hijyen şartları, gıdaların muhafaza şartları, hazırlama ve servis süreçleri kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca işletmelerin mevzuata uygunluğu ile gıda ürünlerinin uygun şartlarda saklanması ve sunulmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

Öğrencilerin sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen kurallarına uygunluk esas alındı. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, okul kantinleri ve yemek hizmetlerine yönelik kontrol faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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