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Uşak'ın yüksek kesimlerinde gece yağan kar, dronla görüntülendi

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Uşak'ın yüksek kesimlerinde gece yağan kar, dronla görüntülendi
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Uşak'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayıp gece boyunca etkisini artıran kar yağışıyla dağlık alanlar, ağaçlar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın ardından sonbahar renkleriyle karın buluştuğu bölgedeki manzaralar dronla havadan görüntülendi.

Uşak'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından dağlık alanlar, ağaçlar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzaralar dron ile havadan görüntülendi.

Uşak'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini artırdı. Yağışın ardından yüksek rakımlı bölgeler beyaza büründü.

Kar yağışının sona ermesiyle birlikte dağlık alanlarda ve ormanlık bölgelerde kartpostallık görüntüler oluştu. Ağaçların ve yolların karla kaplandığı bölgelerde, sonbaharın renkleri ile beyaz örtü bir araya geldi.

Bölgede oluşan doğal güzellikler dron ile havadan görüntülenirken, yüksek kesimlerdeki kar manzaraları dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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