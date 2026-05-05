Üreticilerin zirai dona karşı mücadelesi sürüyor

Afyonkarahisar'da yaşanan kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının düşmesi ile ortaya çıkan zirai dön tehlikesine karşı üreticiler tarafından meyve bahçelerinde ateş yakılarak önlem alındı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, zirai dona karşı mücadele eden üreticilere kurum personellerinin de destek verdiği kaydedildi. Açıklamada, "Sultandağı ve Çay İlçe Müdürlüklerimiz teknik ekiplerince gece saatlerinde arazide incelemelerde bulunulmuş, don tehlikesine karşı önlem alan üreticilerimiz ziyaret edilmiştir. Yapılan ziyaretlerde, meyve üreticilerimize zirai dona karşı alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuş, sahadaki mevcut durum yerinde takip edilmiştir. Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle zirai don, dolu, kuraklık, aşırı yağış ve benzeri doğal afetlerin görülme sıklığı artmakta; bu durum tarımsal üretimde ciddi riskler oluşturabilmektedir. Bu nedenle üreticilerimizin, emeklerini ve ürünlerini güvence altına alabilmeleri açısından devlet destekli tarım sigortası olan TARSİM büyük önem taşımaktadır. Üreticilerimizin, doğal afetler karşısında mağduriyet yaşamamaları için tarım sigortası yaptırmaları önemle tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı