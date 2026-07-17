Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nden çevre ve orman bilinci için iş birliği
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü arasında çevre ve orman bilincini geliştirmeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında orman yangınlarıyla mücadele, ağaçlandırma, eğitim seminerleri ve sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü arasında çevre ve orman bilincini geliştirmeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin ile Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı'nın imzaladığı protokol kapsamında, üniversite bünyesinde kurulacak öğrenci topluluğu aracılığıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yürütülecek.
İş birliği çerçevesinde; orman yangınlarıyla mücadele, ormanların korunması ve geliştirilmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri, ağaçlandırma çalışmaları, eğitim seminerleri, teknik geziler ve sosyal sorumluluk projelerinin ortaklaşa hayata geçirilmesi hedefleniyor. - KÜTAHYA