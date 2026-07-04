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Tuz Gölü pembe renge büründü, turistler bölgeye akın etti

Tuz Gölü pembe renge büründü, turistler bölgeye akın etti
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Türkiye'nin en büyük ikinci gölü Tuz Gölü, yaz mevsimiyle birlikte mikroorganizmaların etkisiyle pembe renge dönüştü. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan göl, doğal güzelliği ve sağlık açısından faydalarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, yaz mevsimiyle birlikte yeniden pembe renge büründü. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken göl, yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yaptı.

Hava sıcaklıklarının artması ve su seviyesinin azalmasıyla birlikte Tuz Gölü'nde yaşayan mikroorganizmaların etkisiyle oluşan pembe renk, görenleri hayran bıraktı. Özellikle gün doğumu ve gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. Hafta sonunu fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, Tuz Gölü'nü ziyaret ederek pembe manzara eşliğinde yürüyüş yaptı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, doğa harikası görüntünün korunması gerektiğini belirterek herkesi çevreye duyarlı olmaya davet etti. Bölgeye gelen ziyaretçiler, bu manzaranın herkes tarafından görülmesi gerektiğini de ayrıca ifade etti.

"Egzamalarıma iyi geliyor"

Tuz Gölü'nün kendisine birçok fayda sağladığını belirten Songül Erdem, "Buraya 7-8 yıl önce gelmiştim. Tuz Gölü, egzamalarıma iyi geliyor. Güzel ve ferahlatıcı bir yer. Ellerim ve ayaklarım yumuşacık oldu. Evde de kullanmak için buradan tuz aldım. Pembeleşmesi beni çok etkiledi. Doğal ve güzel bir yer" diye konuştu.

"Vücudumda rahatsızlık olduğu için suyun bana iyi geleceğini düşündüm"

Haftada birkaç kez Tuz Gölü'ne gelerek suya girdiğini ifade eden başka bir vatandaş ise, "Ayaklarımda sorunlarım var. Hem burada kalıyorum hem de Tuz Gölü'ne geliyorum. 2-3 günde bir buraya geliyorum ve göle giriyorum. Bana çok iyi geliyor. Vücudumda rahatsızlık olduğu için suyun bana iyi geleceğini düşündüm. Okuduğum ve duyduğum kadarıyla tuz vücuda iyi geliyormuş" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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