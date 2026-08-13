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Temizlik Görevlisi Türküleriyle Büyüledi

Temizlik Görevlisi Türküleriyle Büyüledi
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Sivas’ta temizlik görevlisi olarak çalışan 67 yaşındaki Sıddık Kaya, görevli olduğu alanda türkü söyleyenleri görünce dayanamayıp söylediği türkülerle dinleyicileri mest etti.

Sivas'ta temizlik görevlisi olarak çalışan 67 yaşındaki Sıddık Kaya, görevli olduğu alanda türkü söyleyenleri görünce dayanamayıp söylediği türkülerle dinleyicileri mest etti.

Sivas 27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Sıddık Kaya, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen gurbetçiler buluşma festivalinde çalışma alanında bağlama ve elektro saz çalarak türkü söyleyen vatandaşları görünce türkü sevgisine dayanamayarak müziğe eşlik etti. Çevredeki dinleyiciler tarafından sesi çok beğenilen Kaya, Sivaslı ve gurbetçi vatandaşları kırmayarak söylediği türkülerle herkesi mest etti.

Gençliğinden geri türkü söylemeyi sevdiğini söyleyen Sıddık Kaya, "geçen gün şehrimizde düzenlenen gurbetçiler buluşma festivalinde öğretmenler parkında vatandaşlar toplanmış müzik akşamı yapıyorlardı. Bende orada onları izlerken bir tane de benden türkü söylememi istediler. Yaşımız geçmiş bende ses yok derken çok ısrar ettiler. Bende orada türkü söylemeye başladım. Onlar çaldı ben birkaç tane türkü söyledim. İlgim vardı türkü söylemeyi hep seviyordum. Teşekkür ettiler sesimi çok beğendiler ilerde daha güzel olur dediler ama yaşım 67 bizden geçmiş ama o an bende mutlu oldum teşekkür ettim. Orada dinleyiciler vardı istekte bulundular bende onların isteklerini eski türküleri söyledim. O an mesai bitim saatim yaklaşıyordu. Öyle türkü söylediklerini görünce bende dinledim biraz. Orada yurt dışından gelen vatandaşlar da vardı. Türkü çalanlar söyleyince bende kendim eşlik ettim. Sonra onlarda ısrar edince istekte bulununca onları da kıramadım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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