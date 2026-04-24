Türkiye'de nesli tehlike altında olan 'kızıl sincap' çağla yerken görüntülendi

Türkiye'de kürkleri için avlanmalarından dolayı nesilleri tehlike altında olan kızıl sincap, Diyarbakır'da çağla yerken görüntülendi.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çiftçi Fırat Kılıç, çağla yiyen bir kızıl sincap gördü. Kılıç, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde yavru sincabın çağlayı kemirdiği anlar yer aldı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, sincapların neslinin dünya çapında tehlikede olmasa da Türkiye'de kürkleri için avlanmalarından dolayı tehlike altında olduğunu belirterek, "Kızıl sincap (Sciurus vulgaris), sincapgiller (Sciuridae) familyasından Avrasya'ya özgü, ağaçlarda yaşayan bir tür" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Haberler.com
500

Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı

Devlet başkanı yargılanan sanıkların fotoğraflarını paylaştı
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı

Pes artık! Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı
Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi

Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi
Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı

Devlet başkanı yargılanan sanıkların fotoğraflarını paylaştı
Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu