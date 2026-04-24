Türkiye'de nesli tehlike altında olan 'kızıl sincap' çağla yerken görüntülendi

Türkiye'de kürkleri için avlanmalarından dolayı nesilleri tehlike altında olan kızıl sincap, Diyarbakır'da çağla yerken görüntülendi.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çiftçi Fırat Kılıç, çağla yiyen bir kızıl sincap gördü. Kılıç, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde yavru sincabın çağlayı kemirdiği anlar yer aldı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, sincapların neslinin dünya çapında tehlikede olmasa da Türkiye'de kürkleri için avlanmalarından dolayı tehlike altında olduğunu belirterek, "Kızıl sincap (Sciurus vulgaris), sincapgiller (Sciuridae) familyasından Avrasya'ya özgü, ağaçlarda yaşayan bir tür" dedi. - DİYARBAKIR

