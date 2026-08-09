Haberler

Kapıdağ Yarımadası'nda Çevre Kirliliği Tepkisi

Kapıdağ Yarımadası'nda Çevre Kirliliği Tepkisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda yol kenarları ve falezlere bırakılan inşaat molozu, evsel atık ve mobilyalar çevre kirliliğine yol açıyor. Atıklar yağışlarla denize ulaşırken, vatandaşlar temizlik ve denetim istiyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Kapıdağ Yarımadası'nda yol kenarlarına ve falezlere bırakılan atıklar çevre kirliliğine neden oluyor.

Kapıdağ Yarımadası'nda farklı noktalarda yol kenarları ve falezlerde inşaat molozları, evsel atıklar, eski yataklar, mobilya parçaları, plastik, strafor, lastik ve çeşitli çöplerin bulunduğu görüldü. Bazı bölgelerde yol kenarlarına bırakılan atıkların yağış ve diğer doğal etkenlerle falezlerden aşağıya sürüklendiği, kıyı kesimlerine ve denize kadar ulaştığı gözlendi. Kapıdağ Yarımadası'nı ziyaret eden vatandaşlar, bölgede biriken atıkların temizlenmesini ve gelişigüzel çöp dökümünün önlenmesini istedi. Vatandaşlar, bölgede denetimlerin artırılması, atıkları bırakan kişilerin tespit edilmesi ve çevre temizliğinin yapılması için yetkililerden çalışma yapılmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkutan kaza! Çok sayıda yaralı var
Türkiye'nin gözü yarına çevrildi! Çerçeve yasa Meclis'e geliyor

Türkiye'nin gözü yarına çevrildi! Çerçeve yasa Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor

Henüz 14 yaşında! Yaptığı işle asgari ücretin 3 katını kazanıyor
Renato Veiga'dan Galatasaray sorusuna tek kelimelik cevap

Transferin gözde isminden G.Saray sorusuna tek kelimelik cevap
Talihsizliğin de bu kadarı! Golünü attı başına gelmeyen kalmadı

Talihsizliğin de bu kadarı! 30 saniye içinde başına gelmeyen kalmadı
Baltalı dehşet anları kamerada! 17 yaşındaki çocuğa böyle saldırdılar

Baltalı dehşet anları kamerada! 17 yaşındaki çocuğa böyle saldırdılar
Ablası için gözünü kırpmadan suya atlayan gençten acı haber

Ablası için gözünü kırpmadan suya atlayan gençten kahreden haber
Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz! Baba ve oğlu tutuklandı

Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz