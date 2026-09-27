Tunceli'nin Pülümür ilçesinde melanistik sincap doğal yaşam alanında görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde melanistik sincap doğal yaşam alanında görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Türkiye'de yaygın olarak görülmeyen melanistik (kara) sincap görüntülendi. Bölgedeki yaban hayatını takip eden Sezer Aksöyek, nadir görülen sincabı görüntülemeyi başardı; sincap kısa süre ağaçta durduktan sonra doğal yaşam alanında gözden kayboldu.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Türkiye'de yaygın olarak görülmeyen melanistik (kara) sincap görüntülendi.
Doğal yaşam alanında hareket eden kara sincap, dikkatli gözlerden kaçmadı. Bölgedeki yaban hayatını takip eden Sezer Aksöyek, nadir görülen sincabı görüntülemeyi başardı.
Siyah tüyleriyle dikkat çeken melanistik sincap, kısa süreliğine ağaçta durduktan sonra doğal yaşam alanında gözden kayboldu.
Pülümür'de görüntülenen kara sincap, bölgenin zengin yaban hayatının dikkat çekici örneklerinden biri olarak dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı