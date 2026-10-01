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Tunceli'de sıcaklıklar düşünce Munzur Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı

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Tunceli'de sıcaklıklar düşünce Munzur Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı
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Tunceli'de son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlerde görüldü. Munzur Dağları'nın zirve ve yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Tunceli'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlere düştü.

Tunceli'de son günlerde düşen hava sıcaklıklarının ardından özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü. Munzur Dağları'nın zirve ve yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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