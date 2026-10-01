Tunceli'de sıcaklıklar düşünce Munzur Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı

Tunceli'de sıcaklıklar düşünce Munzur Dağları'na mevsimin ilk karı yağdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'de son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlerde görüldü. Munzur Dağları'nın zirve ve yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.
Tunceli'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlere düştü.
Tunceli'de son günlerde düşen hava sıcaklıklarının ardından özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü. Munzur Dağları'nın zirve ve yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı