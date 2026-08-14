Tunceli'de Dağ Keçileri Munzur Nehri Kenarında Görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde koruma altında bulunan dağ keçileri, Munzur Nehri kenarında görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan, doğal yaşam alanlarında sürü halinde dolaşan dağ keçileri, nehir kenarında kameralara yansıdı. Bölgenin yaban hayatı açısından zenginliğini bir kez daha ortaya koyan görüntüler, doğaseverlerin de ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı