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Tunceli'de Dağ Keçileri Munzur Nehri Kenarında Görüntülendi

Tunceli'de Dağ Keçileri Munzur Nehri Kenarında Görüntülendi
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri, Munzur Nehri kenarında sürü halinde kameralara yansıdı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu tür, bölgenin yaban hayatı zenginliğini gözler önüne serdi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde koruma altında bulunan dağ keçileri, Munzur Nehri kenarında görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan, doğal yaşam alanlarında sürü halinde dolaşan dağ keçileri, nehir kenarında kameralara yansıdı. Bölgenin yaban hayatı açısından zenginliğini bir kez daha ortaya koyan görüntüler, doğaseverlerin de ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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