Tunceli'de kayıp küçükbaş hayvanlar dron desteğiyle bulundu
Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaybolan 32 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaybolan 32 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.
Olay, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Kurukaymak köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bitkin'e ait 32 küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye Jandarma Asayiş Timleri sevk edildi. Ekipler, dron desteğiyle bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. - TUNCELİ