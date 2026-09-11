Tunceli’de dağ keçisi sürüsü görüntülendi

Tunceli- Hozat karayolunda dağ keçisi sürüsü görüntülendi.

Tunceli-Hozat karayolunda Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olan, yaklaşık 40 dağ keçisinden oluşan sürü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde doğal yaşam alanlarında ve yol kenarlarında yiyecek arayan dağ keçilerinin sakin tavrı dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı