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Traverten set gölü Otlukbeli doğaseverlerin gözdesi

Traverten set gölü Otlukbeli doğaseverlerin gözdesi
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Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde bulunan ve dünyada benzerine az rastlanan jeolojik özellikleriyle dikkati çeken Otlukbeli Gölü, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan ve dünyada benzerine az rastlanan jeolojik özellikleriyle dikkati çeken Otlukbeli Gölü, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihe adını veren Otlukbeli Savaşı ile bilinen ilçede yer alan göl, maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olma özelliğiyle öne çıkıyor. Bu yönüyle "doğal anıt" olarak nitelendirilen göl, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 1885 metre yükseklikte bulunan göl, yaklaşık 7 bin 500 metrekare yüz ölçümüne sahip. Derinliği 20 metreyi bulan gölün uzunluğu mevsime göre 150 ila 160 metre, genişliği ise 30 ila 50 metre arasında değişiyor.

Yöre sakinlerinden Kenan Bahadır, gölün oluşum bakımından dünyada tek traverten set gölü olduğunu belirterek, karstik kaynaklar yerine maden sularının oluşturduğu ender doğal oluşumlardan biri olduğunu söyledi.

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 612 sayılı kararıyla doğal sit alanı ilan edilen Otlukbeli Gölü, kırmızı tonlara bürünen görünümü ve çevresindeki doğal manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Maden ve kükürtlü suların yanı sıra dere kaynaklı tatlı sularla beslenen gölün çevresindeki kaynak sularının, yöre halkı tarafından romatizmal rahatsızlıklar başta olmak üzere bazı sağlık sorunlarına iyi geldiğine inanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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