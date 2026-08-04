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Kırklareli'nde Bir İlk: Yavru Küçük Akbabalara GPS'li Halka Takıldı

Kırklareli'nde Bir İlk: Yavru Küçük Akbabalara GPS'li Halka Takıldı
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Kırklareli'nde yürütülen 'Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz' projesi kapsamında, Türkiye'de ilk kez yuvadaki iki yavru küçük akbabaya bilimsel halka ve GPS uydu vericisi takıldı. Bu sayede göç rotaları, beslenme alanları ve tehditler anlık izlenecek; elde edilen verilerin küçük akbaba, leylek ve şah kartal gibi türlerin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kırklareli'nde "Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz" projesince Türkiye'de ilk kez yuvadaki 2 yavru küçük akbabaya hem bilimsel kuş halkası hem de GPS uydu vericisi takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, TREDAŞ iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında gerçekleştirilen uygulama ile yavru küçük akbabaların göç rotaları, beslenme alanları ve karşılaştıkları tehditler anlık olarak takip edilecek.

Yetkililer, Kırklareli'ndeki yuvanın türün Türkiye'deki en batı üreme noktalarından biri olduğunu belirterek, elde edilecek verilerin küçük akbaba başta olmak üzere leylek ve şah kartal gibi türlerin korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Çalışmanın, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bilimsel araştırmalara veri sağlanması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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