Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane yaylaları kar yağışıyla beyazladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane yaylaları kar yağışıyla beyazladı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışı etkili oldu. Sis Dağı, Kadırga, Sırt, Cami Boğazı ve Bektaş yaylaları beyaza bürünürken çayırlar, dağlar ve yayla evleri beyaz örtüyle kaplandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de bulunan yaylalarda kar yağışının ardından beyaz örtü oluşurken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışı etkisini gösterdi. Bölgenin önemli yaylalarından Sis Dağı, Kadırga, Sırt, Cami Boğazı ve Bektaş yaylaları kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yaylalarda etkili olan kar yağışıyla birlikte çayırlar, dağlar ve yayla evleri beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan yaylalarda kış mevsimini aratmayan manzaralar ortaya çıkarken, bölgeden kaydedilen görüntüler seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

Fenerbahçe ve Galatasaray tarih yazdı!
'Kocan bana yazıyor' diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu

"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump'ın seçim hezimeti için ilk yorum

Okullarda bir dönem tarih oldu

Okullarda bir dönem tarih oldu
Emine Erdoğan’dan Güney Kore paylaşımı: Dostluğun gönüllerde de güçlü bir karşılığı var

Emine Erdoğan'dan Güney Kore paylaşımı! Gençlerle yan yana
Emir Can İğrek'in annesi hastaneye kaldırıldı! Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Hastanede yatan annesi için şarkı söyledi, gözyaşlarını tutamadı
Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti

Fotoğraftaki bir milletvekili! 5. dönem zaferini pistte kutladı

Kadir Ezildi yeni programı Temizlik Benim İşim ile ekranlara dönüyor

Kanal değişti, temizliğe geri dönüyor!
Akvaryumdaki 'Netanyahu'dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi

Akvaryumdaki 'Netanyahu'dan hain saldırı! Arkadaşı da tanıdık