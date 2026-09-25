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Trabzon Ortahisar'da heyelan nedeniyle araç dereye sürüklendi, 2 kişi yaralandı

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Trabzon Ortahisar'da heyelan nedeniyle araç dereye sürüklendi, 2 kişi yaralandı
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Trabzon Ortahisar'da saat 04.38 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle araç dereye sürüklendi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Trabzon'da seyir halindeki araç, yolun geçtiği sırada meydana gelen heyelanla birlikte kontrolden çıkarak dereye doğru sürüklendi. Olayda araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.38 sıralarında Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Özer yönetimindeki Tofaş marka araç yolda ilerlediği sırada bölgede toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun ana hattından ayrılması sonucu araç dereye doğru sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Yalçın Özer (50) ve Kenan Şahin (52) yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Heyelanın ardından yol ulaşıma kapatıldı. Bölgede yapılacak incelemenin ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

"Toprak aşırı su çekince böyle bir heyelan meydana geldi"

Heyelanda arazisi zarar gören mahalle sakinlerinden Gökhan Alemdağ, "2 gündür yağmur yağıyor. Yollarımızın altyapıları olmadığı ve dolgu olan bir yol olduğu için dayanamadı. Toprak aşırı su çekince böyle bir heyelan meydana geldi. Yeni haberim oldu. Arazimde çökmeden dolayı zarar gördü. Yoldan geçerken yolun kapalı olduğu gördüm. Sonrasında bu manzara ile karşılaştım. 2 kişi yaralanmış. AFAD ekipleri gelmiş inceleme yapmışlar. Yol kötü olmuş. Sıkıntılı bir süreç oldu. Acilen bu yolun yapılması gerekiyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Samet Koç ise "Gece heyelanın sesini duydum. Sabah saatlerinde aracın düştüğünü duydum. Araçta 2 kişi varmış yaralı olarak kurtarılmışlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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