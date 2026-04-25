Tortum'da nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak görüntülendi
Erzurum'un Tortum ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak görüntülendi.
Erzurum'un Tortum ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak görüntülendi.
Tortum Alapınar mahallesinde arazide yiyecek arayan vaşak cep telefonu ile görüntülendi. Bölgenin doğal yaşam zenginliğinin gözler önüne serildiği görüntüler bölgede yaşayan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir süre arazide dolayan Vaşak daha sonra gözden kayboldu. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı