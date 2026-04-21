Tomarza'nın doğa harikası Mavi Göl, görenleri etkiliyor

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde eşsiz doğa güzelliklerinden biri olan Tomarza Mavi Göl, masmavi rengi ve etkileyici manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Işıklar Mahallesi ile Arslantaş Mahallesi arasında bulunan Mavi Göl, özellikle bahar aylarında doğanın canlanmasıyla birlikte adeta görsel şölen oluşturuyor. Daha önce maden ocağı olarak kullanılan saha, zamanla dağlardan gelen suların birikmesiyle göle dönüşerek bugün ilçenin dikkat çeken doğal güzelliklerinden biri haline geldi. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan turkuaz rengindeki Mavi Göl, Tomarza'nın keşfedilmeyi bekleyen güzellikleri arasında yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı