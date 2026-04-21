Tomarza'nın doğa harikası Mavi Göl, görenleri etkiliyor

Tomarza'nın doğa harikası Mavi Göl, görenleri etkiliyor
Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki Mavi Göl, masmavi rengi ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Bahar aylarında doğanın canlanmasıyla görsel şölen sunan göl, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin favori mekânı haline geldi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde eşsiz doğa güzelliklerinden biri olan Tomarza Mavi Göl, masmavi rengi ve etkileyici manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Işıklar Mahallesi ile Arslantaş Mahallesi arasında bulunan Mavi Göl, özellikle bahar aylarında doğanın canlanmasıyla birlikte adeta görsel şölen oluşturuyor. Daha önce maden ocağı olarak kullanılan saha, zamanla dağlardan gelen suların birikmesiyle göle dönüşerek bugün ilçenin dikkat çeken doğal güzelliklerinden biri haline geldi. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan turkuaz rengindeki Mavi Göl, Tomarza'nın keşfedilmeyi bekleyen güzellikleri arasında yer alıyor. - KAYSERİ

41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak

Bakan Gürlek açıkladı! Gülistan soruşturmasında tek düğüm kaldı
Yeni müdürün kısıtlamaları kız yurdunu sokağa döktü! Protesto gösterisi geri adım attırdı

Yeni müdürün koyduğu kurallar kız yurdunu sokağa döktü
Serie A'da fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı

Fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e dikkat çeken muamele

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e dikkat çeken muamele

Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak

Bakan Gürlek açıkladı! Gülistan soruşturmasında tek düğüm kaldı
Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu

Şüphelenip odaya giren otel personeli korkunç manzarayla karşılaştı
'Köyün neşesi' engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti

Tüm köyün neşesiydi! İmam dahi ayakta durmakta zorlandı