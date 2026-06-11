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Tokat'ta taşkın riskine karşı kademeli normalleşme devam ediyor

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Tokat'ta mayıs ayındaki yoğun yağışlar ve taşkın riski nedeniyle tahliye edilen bazı bölgelerde normalleşme süreci başladı. Turhal ve Pazar ilçelerinde bazı mahallelerdeki tahliye tedbirleri kaldırılırken, Çevlikler Mahallesi'nde uygulama sürüyor. Sanayi Köprüsü yeniden trafiğe açılacak.

Tokat'ta mayıs ayında etkili olan yoğun yağışlar ve taşkın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında tahliye edilen bazı bölgelerde normalleşme süreci başladı.

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Turhal ilçesinde Çevlikler İlkokulu öğrencilerinin eğitim öğretim yılı sonuna kadar Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitimlerine devam etmelerinin kararlaştırıldığı belirtildi. Borsa Mahallesi ile Hacılar Mahallesi'nin belirli bölümlerinde uygulanan kısmi tahliye tedbirlerinin ise devam edeceği ifade edildi. Kurul kararına göre, Turhal'da Varvara ve Hamam mahallelerinde uygulanan tahliye tedbirleri kaldırılırken, Çevlikler Mahallesi'ndeki tahliye uygulamasının sürdürülmesine karar verildi. Ayrıca Sanayi Köprüsü ile Terminal Köprüsü arasındaki tahkimatların pazartesi gününden itibaren kaldırılacağı, Sanayi Köprüsü'nün de yeniden trafiğe açılacağı bildirildi. Arapören köyünde uygulanan tahliye tedbirlerinin de sona erdirildiği açıklandı. Pazar ilçesinde ise Esentepe Mahallesi Köprübaşı Küme Evleri mevkisi ile Sinanpaşa Mahallesi Pazar-Kalaycık mevkisinde daha önce alınan tahliye tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi. Yetkililer, bölgelerdeki durumun yakından takip edildiğini belirterek vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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