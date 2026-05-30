Başçiftlik'te mayıs sonunda kar sürprizi: Osmanlı Yaylası beyaza büründü

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki bin 600 rakımlı Osmanlı Yaylası'nda mayıs sonunda etkili olan kar yağışı, açan çiçekleri beyaz örtüyle buluştururken yaylaya çıkan koyun sürüsü de kara yakalandı. Bahar ve kışın aynı karede buluştuğu eşsiz manzaralar drone ile görüntülendi.

Tokat'ın çatı katı olarak bilinen Başçiftlik ilçesinde bulunan ve yaklaşık bin 600 metre rakıma sahip Osmanlı Yaylası, mayıs ayının son günlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Baharın renklerini taşıyan yaylada açan çiçekler kar altında kalırken, yaylaya çıkan koyun sürüsü de aniden bastıran kara yakalandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde etkili olan yağış, Osmanlı Yaylası'nda kar şeklinde görüldü. Yaylanın geniş meraları kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, baharın habercisi olan sarı çiçeklerin üzerini kar tabakası örttü. Ortaya çıkan manzara, bahar ve kışın aynı karede buluştuğu görüntüler oluşturdu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan koyun sürüsü ise kar altında ilerlemeye çalıştı. Drone ile havadan görüntülenen yaylada, karla kaplanan meralar, sürülerin hareketliliği ve çiçeklerin beyaz örtü altında kalışı dikkat çekti.

Yaylayı ziyaret eden vatandaşlar da mayıs sonunda karla karşılaştıklarını söyleyerek, ortaya çıkan manzaranın eşsiz olduğunu ifade etti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
