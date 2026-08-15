Tokat'ta Manda Sürüsünün Sudan Serinleme Görüntüleri

Tokat'ta kavurucu sıcaklardan bunalan mandaların suya girerek serinlediği anlar, belgesel görüntülerini aratmadı.

Pazar ilçesine bağlı Çiftlik köyünde yetiştirilen mandalar, sabahın erken saatlerinde Kazova'daki meralara çıkarılıyor. Ter bezlerinin azlığı nedeniyle sıcak havadan sığırlara göre daha fazla etkilenen mandalar, öğle saatlerinde sıcaklığın artmasıyla birlikte suya girerek serinliyor. Günün büyük bölümünü suda geçiren mandalar, akşam saatlerinde ahıra dönerken de suya girmeyi ihmal etmiyor. Yaklaşık 400 mandanın sürü halinde suya koşması ve derin bölgelerde yalnızca başları dışarıda kalacak şekilde ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu. Drone ile havadan da kaydedilen manda sürüsünün Kazova'nın yeşil doğası içindeki görüntüsü, Afrika'da çekilen doğa belgesellerini aratmadı. Mandaların sudaki serinleme keyfi, objektiflere ilginç kareler olarak yansıdı.

Mobil fotoğrafçı Coruş: "Kendimi Afrika'da gibi hissediyorum"

Telefon ile bölgede çekmiş olduğu fotoğrafla bir telefon firmasının yarışmasında derece elde eden Mehmet Emin Coruş bölgeye giderek mandaların serinlemesini çekti. Coruş; "Tokat'ın Pazar ilçesi Çiftlik köyündeyiz. İsmim Mehmet Emin Coruş. Mobil fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Ben bu Pazar ilçesinin Çiftlik köyüne mandaların fotoğrafını çekmeye geliyorum. Zaten burası da yaban hayatı geliştirme sahası olarak geçiyor. Mandalarımızın birazdan suya girme anlarını göreceksiniz. Bildiğiniz belgesel görüntüsü oluşturuyor. Kendimi Afrika'da gibi hissediyorum. Sudan geçme anları muhteşem görüntüler sunuyor. Hatta burada çekmiş olduğum bir fotoğrafla dünya şampiyonu olmuştum. İnşallah ikinci bir dünya şampiyonu fotoğrafımı da burada çekmeyi hedefliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı