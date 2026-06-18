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Tokat'ta heyelan korkusuyla vatandaşlar evlerine giremiyor

Tokat'ta heyelan korkusuyla vatandaşlar evlerine giremiyor
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Tokat'ın Almus ilçesinde sel ve su baskınlarının ardından oluşan derin yarıklar ve çatlaklar nedeniyle heyelan riski yaşayan Karadere köyü sakinleri, can güvenliklerinden endişe duyuyor ve kalıcı çözüm talep ediyor.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Karadere köyü Yukarı Mahalle'de yaşayan vatandaşlar, sel ve su baskınlarının ardından heyelan tehlikesi nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Yaklaşık bir ay önce etkili olan yoğun yağışlar ve sel olaylarının ardından Karadere köyü Yukarı Mahalle'deki zeminde ciddi bozulmalar meydana geldi. Özellikle mahalle yolunda oluşan derin yarıklar ve evlerin üst kısmındaki arazilerde görülen çatlaklar, heyelan riskinin boyutunu gözler önüne serdi. Vatandaşlar, her geçen gün büyüyen çatlakların evlerine doğru ilerlediğini belirterek, can güvenliklerinden endişe duyduklarını ifade ettiler.

Mahalle sakinleri, yaklaşık bir aydır korku içerisinde yaşadıklarını dile getirerek, özellikle yağışlı havalarda tedirginliklerinin arttığını söylediler. Geceleri uyuyamadıklarını belirten vatandaşlar, muhtemel bir heyelanın evlerini ve yaşam alanlarını tehdit ettiğini kaydettiler. Bölgede yaşayan vatandaşlar, mevcut şartlarda yaşamlarını sürdürmenin her geçen gün daha da zorlaştığını vurgulayarak, kalıcı çözüm talebinde bulundular. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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