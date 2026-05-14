Tokat'ta köy girişindeki heyelan korkuttu

Tokat'ın Kayasuyu köyünde meydana gelen küçük çaplı heyelan köy sakinlerini endişelendirdi.

Kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kayasuyu köyünde, son günlerde etkili olan yağışların ardından küçük çaplı helelanlar meydana geldi. Evlere yakın noktada yaşanan toprak hareketliliği nedeniyle vatandaşlar yetkililerden önlem alınmasını istedi. Bölgedeki yamaçta toprak hareketliliği görülürken, bazı alanlarda derin yarıklar oluştu.

Dağ kademeli olarak hareket ediyor

Kayasuyu köyü sakinlerinden Mithat Akkuş, toprak kaymasının her geçen gün ilerlediğini belirterek; "Burası köyümüzün girişi ve ikametlerimize çok yakın bir nokta. Ana yola yaklaşık üç metre mesafede toprak kayması oldu. 15 gün önce daha azdı. Şimdi üç kademeli olarak dağ yürüyerek geliyor. Burada bir an önce tedbir alınması gerekiyor. Önüne duvar örülmesi lazım. Baktığımız zaman hareket ettiği belli oluyor. Küçük çocuklar burada oyun oynuyor. Allah korusun zarar görebilirler" dedi.

Can kaybı yaşanmadan destek bekliyoruz

Köy sakinlerinden Dursun Akkuş ise bölgede daha önce de küçük çaplı göçükler yaşandığını ifade ederek; "Burada üç aile birlikte yaşıyoruz. Bu alanı tarım aletleri için kullanıyoruz. Daha önce birkaç kez küçük göçük oldu ve kendi imkanlarımızla temizledik. Şimdi daha büyük olduğu için devletimizin gelip burada inceleme yapmasını ve duvar örmesini istiyoruz. Çocuklarımız burada oynuyor. Bir can kaybı yaşanmadan destek bekliyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı