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Tokat’ta fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Tokat’ta fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Tokat’ta etkili olan fırtına ve sağanak, çatı uçmasına ve su baskınlarına neden oldu.

Tokat'ta etkili olan fırtına ve sağanak, çatı uçmasına ve su baskınlarına neden oldu.

AFAD'ın önceki gün yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından Tokat genelinde etkili olan olumsuz hava şartları, birçok ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar zarar görürken, sağanak yağış cadde ve sokakları su altında bıraktı. Bazı bölgelerde ise dolu yağışı görüldü. Merkeze bağlı Altıntaş köyünde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin çatısı yerinden sökülerek uçtu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Sulusaray ilçesinde de kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa sürede etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Niksar ilçesine bağlı Gülbayır köyünde ise sağanağa dolu yağışı eşlik etti. Kısa süre etkili olan dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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