Ters laleyi koparmanın cezası 700 bin TL

Sivas'ın Kangal ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ters laleler dikkat çekiyor. Sarı rengi ile dikkat çeken laleleri koparanlara 700 bin TL para cezası uygulanıyor.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde halk arasında 'ağlayan gelin' olarak da bilinen ters laleler, doğada kendiliğinden yetişiyor. Zarif yapısının yanı sıra sarı rengi ile ilgi toplayan laleleri koparmanın ise çok yüksek cezası bulunuyor. Ters laleleri koparanlara 700 bin TL para cezası uygulanıyor. Her yıl nisan ayında açan laleler, 15 günlük ömrünün ardından solarak yok oluyor.

Köy sakinlerinden Murat Vural, "Lalelerimize bakması bedava, koparması ise 700 bin lira ceza. Bir tarafta kar var, bir tarafta ise lale" dedi.

Alacahan köyünün muhtarı Cemal Sağlam ise, "Köyümüze 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir dağda yetişen ters lalelerimiz, nisan ayının 1'inci haftası ile son haftası arasında çıkmaktadır. Araştırmalarımıza göre bunun Alacahan çevresinde yetişen bir lale olduğunu biliyoruz. Buranın koruma altına alınmasını ve bu değerin Alacahan'a kazandırılmasını bekliyoruz. 1800 metrelik rakımda açan bu lalelerin 15 günlük bir ömrü var" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı