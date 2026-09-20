Terkos Gölü'ndeki pembe çiçekler havadan görüntülendi, karede İstanbul Havalimanı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Arnavutköy ilçesinde bulunan Terkos Gölü'nün yüzeyini kaplayan pembe çiçekler, gölün büyük bölümünde görsel şölen oluşturdu. Pembe çiçeklerle kaplanan göl, havadan görüntülendi. Göl, İstanbul Havalimanı'ndan havalanan bir uçaktan da kaydedildi. Ayrıca, göl manzarasına İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de eşlik etti.

İstanbul'un önemli su kaynaklarından Terkos Gölü, bu kez doğal güzelliğiyle dikkat çekti. Göl yüzeyinin geniş bir bölümünü kaplayan pembe renkli çiçekler, suyun üzerinde kilometrelerce uzanan renkli görüntüler oluşturdu. Pembeye bürünen göl dron kamerasına yansıdı. Havadan çekilen görüntülerde, pembe çiçeklerin yer yer göl yüzeyini tamamen kapladığı görüldü. Dron kamerasına, pembe çiçeklerle kaplanan Terkos Gölü yer alırken, ileride İstanbul Havalimanı'nın kontrol kulesi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü de görüntülendi.

İki mühendislik harikası, bir doğa harikası aynı karede

Terkos Gölü'nün oluşturduğu doğal manzaraya İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de eşlik etti. İki önemli mühendislik yapısı ile Terkos'un doğal güzelliği aynı kareye yansıdı. Görüntülerin çekildiği sırada İstanbul Havalimanı pistinden havalanan bir uçak da dron kamerasına yansıdı. Pembe çiçeklerle kaplanan Terkos Gölü, kontrol kulesi, havalanan uçak ve uzakta görülen Yavuz Sultan Selim Köprüsü aynı görüntü içerisinde kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı