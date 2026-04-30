Tere ve roka üretilen seralardan denetim

Afyonkarahisar'da tere ve roka gibi mevsim yeşilliklerinin üretildiği seralara yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Kontroller Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Denetimin ardından kurumdan yapılan açıklamada ise "İlimizde faaliyet gösteren tere ve roka üretimi yapan seraya ziyaret gerçekleştirildi. Üretim alanları yerinde incelenirken, serada yürütülen faaliyetler hakkında üreticiden bilgi alındı. Ziyaret çerçevesinde serada görev yapan kadın üreticilerle de bir araya gelinerek başta tere ve roka olmak üzere çeşitli mevsim yeşilliklerinin üretim süreçleri üzerine istişarelerde bulunuldu. Teknik personel tarafından yapılan incelemeler neticesinde üreticilere yönelik bilgilendirme ve değerlendirmeler gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı