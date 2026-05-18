Tercan'da sel suları tarım arazilerini vurdu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar ve kar sularının erimesiyle Tercan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Sel ve su baskınları nedeniyle yaklaşık 2 bin dekarlık tarım arazisi sular altında kaldı; hububat, şeker pancarı ve yonca tarlaları zarar gördü. DSİ ekipleri su tahliye çalışmalarına başlarken, hasar tespit çalışmaları yapılacak.

Son 3 gündür etkisini sürdüren yağışlar ve dağlardaki kar sularının erimesiyle Karasu Nehri'nin debisi yükseldi. Özellikle Kargın beldesi ile Büklümdere, Edebük ve Bağpınar köylerinde nehir kenarındaki çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı.

Bölgede ekili bulunan hububat, şeker pancarı ve yonca tarlaları zarar gördü.

Taşkınların ardından Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarına başladı. Suların çekilmesinin ardından Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağı bildirildi.

Tercan Ziraat Odası Başkanı Hacı Yılmaz, yaptığı açıklamada, Tercan Baraj Gölü'nün doluluk oranının artması ve Karasu Nehri'nin debisinin yükselmesi nedeniyle Kargın beldesi ile Yollarüstü Mahallesi ve Büyükdere mevkisindeki tarım arazilerinin zarar gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 2 bin dekarlık alanda şeker pancarı, patates, arpa, buğday, yonca ve yem bitkilerinin etkilendiğini belirten Yılmaz, bölgedeki taşkınların her yıl tekrarlandığını ifade etti.

Yılmaz, dere yatağının ıslah edilmesi ve taş tahkimatı yapılması gerektiğini belirterek, tarım arazilerinin korunması için kalıcı çözüm talebinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
