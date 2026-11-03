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Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanak cadde ve sokakları su altında bıraktı

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanak cadde ve sokakları su altında bıraktı
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Meteoroloji uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar su altında kalırken vatandaşlar zor anlar yaşadı; yağışa hazırlıksız yakalananlar tentelerin altına ve kapalı alanlara sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış, özellikle Cumhuriyet Mahallesi Ataç Sokak ile Değirmenaltı Mahallesi Çay Sokak'ta hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından her iki sokakta da yollar su altında kalırken, oluşan su birikintileri dikkat çekti.

Kent merkezinde kısa sürede etkisini gösteren yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin tenteleri altına ve kapalı alanlara sığınırken, yanında şemsiye bulunan vatandaşlar ise sağanağa rağmen yollarına devam etti.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Süleymanpaşa'da sağanak sırasında yaşanan hareketlilik ve sular altında kalan yollar kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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