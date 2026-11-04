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Tekirdağ Muratlı'da su deposu yakınında gece görülen tilki cep telefonuyla kaydedildi

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi su deposu civarında gece saatlerinde bir tilki görüldü. Mahalle sakinlerinin dikkatini çeken tilki, kaçmadan dolaşırken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve insanlara aldırış etmeden yoluna devam etti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde su deposu yakınlarında görülen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstiklal- Kurtpınar Mahallesi su deposu civarında gece saatlerinde ortaya çıkan bir tilki, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Vatandaşların arasında kaçmadan dolaşan yaban hayvanı, çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, hayvanın insanlara aldırış etmeden yoluna devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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