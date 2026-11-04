Tekirdağ Muratlı'da su deposu yakınında gece görülen tilki cep telefonuyla kaydedildi

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde su deposu yakınlarında görülen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstiklal- Kurtpınar Mahallesi su deposu civarında gece saatlerinde ortaya çıkan bir tilki, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Vatandaşların arasında kaçmadan dolaşan yaban hayvanı, çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, hayvanın insanlara aldırış etmeden yoluna devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı