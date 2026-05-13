Şarköy'de zeytin üreticilerine kritik uyarı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytin pamuklu biti ve zeytin güvesine karşı üreticilere ilaçlama uyarısında bulunuldu.

Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki zeytin bahçelerinde gerçekleştirilen kontrollerde, zeytin pamuklu biti ile zeytin güvesi zararlılarının etkili olmaya başladığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından üreticilerin uygun hava şartlarında ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapmaları gerektiği bildirildi.

Yetkililer, zamanında ve doğru yöntemle yapılacak mücadelenin ürün kaybını önlemek ve zeytin verimini korumak açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

