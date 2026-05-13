Şarköy'de zeytin üreticilerine kritik uyarı

Şarköy'de zeytin pamuklu biti ve zeytin güvesi zararlılarının etkili olmaya başladığı belirtildi. Üreticilere ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapmaları önerildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytin pamuklu biti ve zeytin güvesine karşı üreticilere ilaçlama uyarısında bulunuldu.

Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki zeytin bahçelerinde gerçekleştirilen kontrollerde, zeytin pamuklu biti ile zeytin güvesi zararlılarının etkili olmaya başladığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından üreticilerin uygun hava şartlarında ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapmaları gerektiği bildirildi.

Yetkililer, zamanında ve doğru yöntemle yapılacak mücadelenin ürün kaybını önlemek ve zeytin verimini korumak açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZeynep Bulut:

Zeytin ağaçları önemli. Çok önemli. Ama kimse fırınlara bakınca bunların kalitesine dikkat ediyor mu. Ben dün aldığım zeytinden emin değilim açıkçası.

Haber YorumlarıTuğba Balcı:

Erkek çiftçiler bunu çözmek için harekete geçerken kadın üreticiler neden bu kadar göz ardı ediliyor sistemde

Haber YorumlarıMurat Mermer:

Vallaha bu zararlılarla mücadele gerçekten yorucu işler. Benim babamın zamanında böyle sorunlar bu kadar sık görülmüyordu. Şarköy'de bir de elektrik kesintileri oluyor sürekli, çiftçi adamın canı çıkıyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

