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Tekirdağ'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Otobüs duraklarına sığınan vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, trafikte de aksamalar yaşandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınırken, trafikte de aksamalar meydana geldi.

Kent merkezinde kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, duraklar ile iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Şemsiyesini yanına alan vatandaşlar ise şemsiyesini açarak yoluna devam etti.

Bazı cadde ve kavşaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ise trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Yağışın etkisiyle kent merkezinde trafik zaman zaman yavaşladı. Araç yoğunluğunun arttığı noktalarda kısa süreli aksamalar yaşanırken, vatandaşlar yağmura karşı tedbir almaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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