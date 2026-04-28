Tekirdağ'da sarı şölen: Paramotorlar sarı tarlaları gezdi

Tekirdağ'da sarı kanola tarlaları üzerinde paramotor uçuşu gerçekleştiren paraşüt eğitmeni, kentin doğal güzelliklerini gökyüzünden gözler önüne serdi.

Tekirdağ'da yaşayan paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, bahar aylarıyla birlikte sarıya bürünen kanola tarlalarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'nde hazırlıklarını tamamlayan Aksoy, paramotoruyla havalanarak adeta sarı bir denizi andıran kanola tarlaları üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Yaklaşık yarım saat süren uçuş boyunca Aksoy, hem kanola hem de buğday tarlalarının oluşturduğu eşsiz manzarayı kuş bakışı izledi. Gökyüzünden bakıldığında kartpostallık görüntüler oluşturan tarım arazileri, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

Rüzgarın da elverişli olmasıyla sorunsuz bir uçuş gerçekleştiren Aksoy, uçuş sırasında çevreyi gözlemleyerek Tekirdağ'ın tarımsal güzelliklerine dikkat çekti. Etkinliğin, hem doğa turizmine hem de bölge tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

Uçuşunu planlandığı şekilde tamamlayan Aksoy, güvenli bir iniş gerçekleştirerek etkinliği sonlandırdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
