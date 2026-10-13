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Tekirdağ'da sağanak yollarda su birikintileri oluşturdu, sürücüler kontrollü ilerledi

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Tekirdağ'da sağanak yollarda su birikintileri oluşturdu, sürücüler kontrollü ilerledi
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Meteoroloji uyarılarının ardından Tekirdağ'da başlayan şiddetli sağanak akşam saatlerinde kent genelinde etkili oldu. Süleymanpaşa'daki Değirmenaltı Mahallesi'nde yolda biriken sular caddeyi göle çevirirken sürücüler kontrollü ilerledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak yağış, akşam saatlerinde kent genelinde etkisini gösterdi. Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, Değirmenaltı Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nde biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Değirmenaltı Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nde yolda biriken yağmur suları nedeniyle cadde adeta göle döndü. Yol üzerinde oluşan su birikintileri, araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücülerin hızlarını düşürmesine ve kontrollü şekilde ilerlemesine neden oldu.

Hava sıcaklığının 14 derece olarak ölçüldüğü Tekirdağ'da, yağış ihtimalinin yüzde 90 olduğu ve rüzgar hızının saatte 25 kilometreye ulaştığı bildirildi. Tekirdağ'da etkili olan şiddetli sağanağın önümüzdeki saatlerde de devam etmesi beklenirken, sürücülerin su birikintilerinin oluştuğu güzergahlarda dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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