Tekirdağ’da çevre denetimlerinde 22 işletmeye 14 milyon ceza

Tekirdağ'da yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen çevre denetimlerinde, atık yönetimine ilişkin mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 22 işletmeye toplam 14 milyon 32 bin 174 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde 2 işletmenin faaliyetleri de durduruldu.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çevrenin korunması ve atıkların usulüne uygun şekilde yönetilmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.

İl genelinde gerçekleştirilen kontrollerde, atık işleme ve geri kazanım tesislerinin yanı sıra çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler denetlendi. İncelemelerde işletmelerin atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin yasal yükümlülüklere uyup uymadığı kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonucunda atık yönetimi konusunda çevre mevzuatına aykırı hareket ettiği belirlenen 22 işletmeye toplam 14 milyon 32 bin 174 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca çevre mevzuatını ihlal ettiği tespit edilen 2 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların korunması ve atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı