Haberler

Teker arasına giren kedi ekipler tarafından çıkartıldı

Teker arasına giren kedi ekipler tarafından çıkartıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’da bir kamyonetin tekerinin arasına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Elazığ'da bir kamyonetin tekerinin arasına giren yavru Kedi, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, yavru bir kedi kamyonetin tekeri arasına girdi. Gelen sesleri üzerine kediyi fark eden sürücü, kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu gözlemlenen yavru kedi, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet

Görünmez hız, kesin sonuç: KIZILELMA sınırları zorlamaya devam ediyor
Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı! O anlar kamerada

Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı

İmamın en zor namazı!

Aziz Yıldırım bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatıyor

F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu
Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler

Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler