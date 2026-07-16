Haberler

Kütahya'da mandaların serinlik molası havadan işte böyle görüntülendi

Kütahya'da mandaların serinlik molası havadan işte böyle görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaz sıcaklarından bunalan mandaların gölette serinlediği görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Doğal yaşamı yansıtan bu anlar, bölgenin kırsal güzelliklerini öne çıkardı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çoban köyünde yaz sıcaklarından bunalan mandaların su içerisinde serinlediği anlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Gökce'nin paylaştığı görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı.

Doğal yaşamın en güzel örneklerinden birini yansıtan görüntülerde, mandaların gölet içerisinde serinleyerek sıcak havanın etkisinden korunmaya çalıştığı anlar yer aldı. Yaz aylarında suya girerek vücut sıcaklıklarını dengeleyen mandaların oluşturduğu manzara, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Paylaşımda, Tavşanlı'nın kırsal yaşamı ve doğal zenginlikleri ön plana çıkarılırken, Çoban Köyü'nün sakin atmosferi ve eşsiz doğası da dikkat çekti. Özellikle doğa ve hayvan severlerin beğenisini kazanan görüntüler, kırsal yaşamın huzurunu yansıtan kareler olarak değerlendirildi.

Mandaların suyla iç içe yaşamı, bölgedeki hayvancılık kültürünün önemli bir parçası olarak öne çıkarken, paylaşım Tavşanlı'nın doğal güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağladı. Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin hem huzur verici hem de bölgenin doğal dokusunu yansıtan nitelikte olduğunu belirten çok sayıda yorum yaptı.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Gökce'nin paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Çoban Köyü, doğal güzellikleri, kırsal yaşamı ve hayvancılık faaliyetleriyle ilçenin öne çıkan yerleşimlerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle yaz aylarında su içerisinde serinleyen mandaların oluşturduğu doğal manzara, bölgenin kendine özgü yaşam kültürünü ve doğayla uyumunu bir kez daha gözler önüne serdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Haluk Levent'in savcılık ifadesi! İşte cezaevine sevk anları
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 9 ünlü gözaltında
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın

Baskın yapılan ünlü şarkıcının evinden çıkanlara bakın

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi

Haluk Levent’in o sözleri yeniden gündem oldu! Aslında sinyali vermiş
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı

İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Trump'ın 'Hürmüz'ü alacağız' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi: Dünyadaki hiçbir güç...

Trump'ın 'Hürmüz' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç
Levent Üzümcü gözaltına alındı

Levent Üzümcü gözaltına alındı